В Парголово ночью полыхал отдельный дом на улице Северная

В Выборгском районе Ленинградской области в поселке Парголово случился крупный пожар, полностью уничтоживший отдельный дом.

Инцидент произошел около 01:56 по московскому времени 13 марта. В СНТ Климовец на Северной улице загорелся 16 дом. После поступления сообщения в экстренные службы спасатели в составе 4 единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава выехали на место происшествия.

По прибытию на место выяснилось, что полыхает двухэтажный дом размером 8х10 метров, который в результате полностью выгорел по всей площади.

Пожар удалось потушить в 02:51. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, все детали и причины происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в жилом доме в Воронеже произошел взрыв. Причины пытаются выяснить следователи. В резульатте взрыва скончались два человека.