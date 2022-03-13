К 11 часам воскресенья петербуржцы могут столкнуться всего лишь с двухбалльными пробками

К 11 часам воскресенья петербуржцы могут столкнуться всего лишь с двухбалльными пробками. Фото: "Яндекс.Карты"

К 11 часам воскресенья петербуржцы могут столкнуться всего лишь с двухбалльными пробками. Фото: "Яндекс.Карты"

Последний день недели, как и в большинстве случаев, спокоен — город спит, утром пробок на дорогах совсем нет.

Загруженность дорог утром воскресенья минимальная: на 8, 9 и 10 утра по данным «Яндекс.Пробки» плотность движения составит всего один балл. К 11 часам пробки могут чуть увеличиться до 2 баллов, а к 13 уже до 3 баллов.

В настоящее же время жители города набираются сил перед новой рабочей неделей. На улицах города идут ремонтные работы, например, на Литейном проспекте идут работы по ремонту фасада с размещением пешеходной галереи, а недалеко от станции метро «Достоевская» также идет установка фасадных лесов и пешеходной галереи.

Уплотнение движения наблюдается у станции метро «Лиговский проспект» в сторону Троицкой церкви, а также на кольце от Московского вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 марта уборочная техника Санкт-Петербурга только в единичных случаях встречается на улицах города. В частности, пустует центр.