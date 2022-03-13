Молодежное движение «Весна» останавливает свою деятельность

Молодежное движение «Весна» приостанавливает свою деятельность. Сообщение об это появилось 12 марта.

В чатах активистов в мессенджере Telegram появилось сообщение, что члены молодежного движения «Весна» не видят возможности дальнейшей активности в тех условиях, что есть сейчас. В связи с этим движение останавливает свою деятельность. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на источник.

По словам источника, главными причинами ухода движения могло стать более жестокое наказание за распространение фейков и антигосударственную деятельность.

Кроме того, могли повлиять и проблемы с зарубежным финансированием.