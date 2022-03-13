В поселке Новоселье задержаны подозреваемые в поджоге 9 автомобилей

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в поджоге автомобилей в поселке Новоселье.

Двое подозреваемых в поджоге автомобилей в поселке Новоселье были задержаны 11 марта. Об этом сообщает «78.ru».

У дома 11 по улице Трибунной задержали неработающего мужчину, который раньше уже был судим за кражу. В тот же день в отеле по Старо-Петергофскому проспекту задержали и второго предполагаемого неработающего подельника, который аналогично раньше тоже был судим, но уже за самоуправство.

Отмечается, что в результате поджога сгорели три машины, а еще шесть повреждены. Изначально неизвестные, которые приехали на автомобиле «Шевроле Кобальт», подожгли «Тойоту Хайлюкс», и после этого скрылись.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 44-летний таксист выстрелил в лицо мужчине в результате дорожного конфликта. Возбуждено уголовное дело.