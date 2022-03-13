В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 36 человек

В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 36 человек
Коронавирус в Петербурге продолжает поражать горожан. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 36 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 32 620 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 360 811 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 млн 335 тыс. 186 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали закрывать пункты вакцинации от коронавируса. В настоящий момент в Северной столице остаются 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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