В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 36 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 36 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 32 620 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 360 811 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 млн 335 тыс. 186 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали закрывать пункты вакцинации от коронавируса. В настоящий момент в Северной столице остаются 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.