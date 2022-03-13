В Петербурге за сутки COVID заболело почти 2 тыс. человек

Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 923 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Также, за минувшие 24 часа ковид подхватили в Москве 1 437 горожан, а в Московской области 747.

В Петербурге скончались еще 36 человек, в столице — 49, а в Подмосковье — 18.

В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 393 человек. За сутки в 47-м регионе скончались два местных жителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коронавирусной инфекции стоит избегать банные процедуры. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.