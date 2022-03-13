Аналитик рассказал россиянам, повторится ли дефолт 1998 года

Константин Селянин отметил, что в общей сложности внешний долг России на первое января 2022 года составляет 478,2 миллиарда долларов США. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Константин Селянин отметил, что в общей сложности внешний долг России на первое января 2022 года составляет 478,2 миллиарда долларов США. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аналитик Константин Селянин объяснил гражданам Российской Федерации может ли повториться дефолт в стране, как это уже было в 1998 году.

Известно, что лидер России Владимир Путин уже подписал указ, который гласит, что РФ будет выплачивать внешний долг своей национальной валютой, рублями, но не долларами Соединенных Штатов Америки, передает e1.ru.

По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Константина Селянина, подобная ситуация, сегодня, совершенно другая. Она существенно отличается от той, которая происходила в 90-х годах прошлого столетия.

«Многие рейтинговые агентства заявили о неизбежности суверенного дефолта России. Одно из обстоятельств, которым он может быть вызван, — невозможность заплатить. Такая ситуация была в 1998 году, когда средства на обслуживание облигаций были заморожены для иностранных инвесторов на несколько лет. Это был классический дефолт государства», — пояснил специалист.

Константин Селянин отметил, что в общей сложности внешний долг России на первое января 2022 года составляет 478,2 миллиарда долларов США.

Кроме того, существует и срочный долг. Он равен 39 миллиардов долларов. Россия должна его погасить через 25 лет, к 2047 году. Эксперт добавил, что если Российская Федерация заплатит за него рублями, то, согласно международному праву, это будет нарушение обязательств.

Финансовый специалист думает, что если Россия станет «платить по счетам» в своей национальной валюте, то большое количество зарубежных компаний разорвут сотрудничество с РФ. Дефолт может случиться с крупными российскими компаниями, в случае, если Европа откажется от российских ресурсов.

Кандидат экономических наук добавил, что такой дефолт будет неизбежен. Ситуацию мало изменят и введенные ипотечные каникулы. Потому как, так будет лишь отложена эта история на более поздний срок. При этом, причина устранена не будет.

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