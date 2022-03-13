«Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл защитник «Зенита» Даниил Круговой. В добавленное время самарской команде удалось сравнять счет.

Мяч забил футболист «Крыльев Советов» Матео Барач.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков. В следующем туре подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с тульским «Арсеналом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита». Игрок попросил о досрочном расторжении контракта из-за с тяжелой семейной ситуации.