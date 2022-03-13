В Госдуме призвали бизнес не наживаться на людях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бизнесу не надо наживаться на людях.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал он в своём Telegram- канале.

Он отметил, что многие граждане стали запасаться продуктами питания, как в 90-е и добавил, что сегодня другие времена. По его словам, продовольственная безопасность обеспечена.

Володин подчеркнул, что «ажиотаж на руку спекулянтам».

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали продукты, которые подорожают на 30 процентов, начиная с 14 марта 2022 года.