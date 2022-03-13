Семак оценил итоги матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл защитник «Зенита» Даниил Круговой. В добавленное время самарской команде удалось сравнять счет. Мяч забил футболист «Крыльев Советов» Матео Барач.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков. В следующем туре подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с тульским «Арсеналом».

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