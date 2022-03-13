В России за сутки вдвое снизилось число госпитализаций с ковидом

В РФ за сутки госпитализировали 3191 человека. Это на 52,9% меньше показателя предыдущего дня, днем ранее было зафиксировано 6 775 госпитализированных.

Число госпитализаций снизилось в 78 российских регионах, а выросло только в четырех.

Согласно данным оперштаба, за сутки в России зафиксировали 44 989 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных достигло 17 335 186. Выздоровели за сутки 128 629 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшую субботу по подведенным итогам в Китае обнаружили более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в острой форме. В Китае наблюдается резкий рост заражений COVID-19. Так, помимо 1,9 тысячи зараженных в острой форме, было обнаружено еще и 1,4 тысячи бессимптомных.