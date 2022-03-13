Психологи развеяли главные мифы о стрессе

Ассоциированный профессор Стефани Кук из Школы общественного здоровья Нью-Йоркского Университета и клинический психолог Тереза Лейро из Ратгерского университета развеяли на YouTube-канале издания Science Insider популярные мифы о природе стресса.

Первый миф

Идея первого мифа заключается в том, что «любой стресс плох». По словам профессора Кука, стресс — это естественная и полезная реакция организма на опасность. Рефлекс «Бей или беги» непосредственно улучшает шансы на выживание человека в случае угрозы жизни. Кроме того, стресс еще помогает собраться и увеличить фокус и мотивацию при решении какой-либо задачи. Но при этом психологи отмечают, что длительный стресс — действительно представляет опасность. Так, в результате экспериментов было доказано, что люди, испытывающие постоянный стресс гораздо чаще совершали глупые необдуманные ошибки в тех же самых заданиях, чем спокойные люди.

Второй миф

«Постарайся просто не думать о проблеме» — еще один вредный совет справиться с тревогой. По словам психологов, если человек спокойно обдумает волнующую его ситуацию, это поможет ему расслабиться и выработать свою стратегию по решению проблемы или же прийти к выводу, что проблема — вымышленная. Это доктор Лейро назвала «когнитивной реструктуризацией».

Третий миф

Еще один вредный миф заключается в том, что алкоголь помогает снять стресс. Доктор Лейро считает, что алкоголь может действительно помочь временно, но люди быстро привыкают к такому способу «борьбы» со стрессом, а хроническое употребление алкоголя, наоборот, часто ассоциируется с повышенным уровнем тревожности и ухудшением общего состояния здоровья.

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