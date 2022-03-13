Бывший президент США заразился коронавирусом

Экс-президент США Барак Обама заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.

Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, у него несколько дней першило в горле, но в остальном он чувствует себя хорошо. Его супруга

Мишель получила отрицательный тест на ковид. Ранее оба прошли ревакцинацию.

Барак Обама — 44-й президент США. Ему 60 лет. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. Переизбран на второй президентский срок в 2012 году, который завершился в 2017 году.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 97% пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, не вакцинированы. Только около 3% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были привиты.