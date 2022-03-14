Стали известны самые закредитованные регионы в 2022 году

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года зафиксирована в Калмыкии, а самая низкая – в Ингушетии. Разница между этими регионами – восьмикратная. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Среди банковских клиентов, которые в IV квартале 2021 года обращались за новым займом, 16% уже имели четыре и более действующих кредита, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса по подбору кредитов «Кредистория».

Кроме того, прошлом году резко увеличилось число клиентов с активными кредитными картами. Их число увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн.

Ранее сообщалось, что в целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных санкций Центробанк решил реализовать дополнительные меры поддержки.

Одна из новых мер поддержки от ЦБ — это отмена макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, которые были выданы с 1 марта 2022 года. При этом есть исключения, — это кредиты с полной стоимостью кредита, превышающей 35%, и займы с полной стоимостью кредита в диапозоне от 20% до 35% с показателем долговой нагрузки превышающей 80%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк утром четверга, 3 марта, предписал взимать комиссию не менее 30 процентов при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.