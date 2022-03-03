ЦБ предписал брать комиссию при покупке долларов и евро на бирже

ЦБ предписал брать комиссию при покупке долларов и евро на бирже
Российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты. Фото: Pixabay

Центробанк предписал с 9.00 в четверг, 3 марта, взимать комиссию не менее 30 процентов при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки.

Мера действует до отмены настоящего предписания, сообщается на сайте «Атон».

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Банк России, комиссия в 30 процентов при покупке физлицами валюты на бирже выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи.

Ранее в Банке России сообщили, что резиденты РФ смогут расплачиваться рублями и валютой. Указ президента страны Владимира Путина не устанавливает запрет на осуществление таких платежей. Таким образом, регулятор пояснил, может ли быть осуществлена покупка резидентами товаров и услуг за границей, в том числе оплата коммунальных платежей за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны Российской Федерации граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.

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