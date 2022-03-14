В Минпромторге заявили, что в России нет дефицита сахара

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов объяснил перебои в поставках сахара.

Он отметил, что дефицита сахара в стране нет. Как пояснил чиновник, товар придерживают компании-посредники, которые забирают продукцию с заводов и поставляют ее в торговые сети. По его словам, эти посредники ждут, когда стоимость сахара увеличится «процентов на 50», сообщает «Интерфакс».

Евтухов напомнил, что правительство обладает полномочиями по регулированию цен на продукты питания и допустил, что ими придется воспользоваться.

Ранее сообщалось, что жителей Северной столицы убедительно просят рассказывать, в каких магазинах «накручивают» цены. В Смольной заявили, что последние несколько дней стали приходить жалобы от родителей. Они сталкиваются с трудностями при использовании социальной карты в детском магазине.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали продукты, которые подорожают на 30 процентов, начиная с 14 марта 2022 года.