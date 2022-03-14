Инфекционист предупредил о новой вспышке коронавируса

Скопления людей могут привести к локальной вспышке. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Скопления людей могут привести к локальной вспышке. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Несмотря на последние данные о существенном снижении заболеваемости коронавирусом на территории России, говорить о завершении пандемии неверно. Такое мнение выразил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, через некоторое время выработанный коллективный иммунитет рано или поздно начнет снижаться, что приведет к новой волне COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», инфекционист отметил, что в период, когда снова начнется подъем заболеваемости, у большинства инфекция будет протекать в легкой форме за счет иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отмена масочного режима в России начнется с магазинов. Напряжение последних лет пандемии отступило, так как штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» хоть и вызывает массовую заболеваемость, но редко приводит к тяжелым случаям.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.