Петербуржцы показали кадры северного сияния над городом

Петербуржцы показали кадры северного сияния над городом
Северное сияние порадовало горожан. Фото: скриншот "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" "ВКонтакте"

Жители Петербурга наблюдали северное сияние вечером воскресенья, 13 марта.

Фотографии и видео необычного природного явления петербуржцы поделились в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Что творилось в небе над Парнасом этой ночью сложно описать», — восхитились пользователи.

Там также отметили, что пик северного сияния пришелся на Архангельскую область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербуржцам поймать северное сияние. Важно следить за погодой. Даже при высокой солнечной активности вероятность увидеть северное сияние будет нулевым, если над городом и областью зависнет циклон, который принесет дождь и снег. Погода должна быть ясной. К слову, у жителей Северной столицы пока надежда на это есть.

новости СПб северное сияние


 

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