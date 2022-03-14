Автомобилистов Ленобласти предупредили о тумане и гололедице в понедельник

Автомобилистов Ленобласти предупредили о тумане и гололедице в понедельник
Ленобласть накрыла пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

Рабочая неделя начнется для жителей Ленинградской области с теплой погоды и сильного тумана. Водителям стоит облюдать особую осторожность.

В понедельник 14 марта, ночью и утром на территории 47-го региона утром местами ожидается туман. На дорогах сложная обстановка образовалась гололедица, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ.

По данным метеорологов, днем столбик термометра поднимется до +4…+9 градусов. Обойдется без осадков. Спасатели рекомендуют не посещать леса, реки и озера, по возможности оставаться дома. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга наблюдали северное сияние вечером воскресенья, 13 марта.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть туман


 

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