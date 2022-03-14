С 14 марта Россия может возобновить авиасообщение с Китаем и Индонезией

Рейсы в Китай и Индонезию из России могут возобновиться уже с сегодняшнего дня, 14 марта.

С 14 марта Россия может возобновить авиасообщение с двумя странами: Китаем и Индонезией. Об этом сообщает ТАСС. При этом отмечается, что такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией еще в конце февраля. В связи с этим решение пока еще требует уточнений, потому что ни одна из авиакомпаний на настоящий момент не подтвердила планы по открытию рейсов из России.

Полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай могут возобновиться уже с сегодняшнего дня. Планируется, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Кроме того, может быть восстановлено авиасообщение с Индонезией. Частота полетов — три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов из России в понедельник, 28 февраля.