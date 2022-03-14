В Петергофе задержали мужчину, разгромившего остановку топором

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

В воскресенье, 13 марта, правоохранители задержали 49-летнего мужчину. Злоумышленник в середине апреля прошлого года ломал остановку общественного транспорта топором в районе станции метро «Озерки». Тогда он был задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в декабре 2021 года дебошир скрылся. Теперь он станет фигурантом ещё одного уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец попытался убить приятеля после конфликта во время пьяного застолья. Подозреваемого в преступлении задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с множественными колото-резанными ранами грудной клетки, в тяжелом состоянии.