В Петергофе задержали мужчину, разгромившего остановку топором

В Петергофе задержали мужчину, разгромившего остановку топором
С места происшествия изъяли топор. Фото: unsplash

В Петродворцовом районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

В воскресенье, 13 марта, правоохранители задержали 49-летнего мужчину. Злоумышленник в середине апреля прошлого года ломал остановку общественного транспорта топором в районе станции метро «Озерки». Тогда он был задержан.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в декабре 2021 года дебошир скрылся. Теперь он станет фигурантом ещё одного уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец попытался убить приятеля после конфликта во время пьяного застолья. Подозреваемого в преступлении задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с множественными колото-резанными ранами грудной клетки, в тяжелом состоянии.

задержание новости СПб топор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории
Владимир Путин узаконил регистрацию прав на иностранные самолеты
В Москве с 15 марта отменят масочный режим