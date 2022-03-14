В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще 1 547 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще 1 547 человек
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 547 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 14 марта. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 1 162 человека выздоровели и прекратили лечение.

Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первой строчке оказалась Свердловская область, где за сутки выявили 2 132 зараженных человека. На втором месте оказалась Башкирия — 1 702 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 369 случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесённого коронавируса у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Нередко у таких пациентов расходятся швы, из-за чего хирургические манипуляции приходится вовсе откладывать.

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