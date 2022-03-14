Жителей Петербурга предупредили о сильном тумане

МЧС предупредило о сильном тумане, который накроет Петербург 15 марта.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 марта в Северной столице ночью местами ожидается туман.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -3…-5 градусов, днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Ночью на дорогах ожидается местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.