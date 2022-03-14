«ВКонтакте» запустила приложение, позволяющее перенести в соцсеть фото из Instagram

&#171;ВКонтакте&#187; запустила приложение, позволяющее перенести в соцсеть фото из Instagram
«ВКонтакте» поможет пользователям перенести фото и видео из Instagram. Фото: Pixabay

Соцсеть «Вконтакте» запустила приложение, которое позволяет перенести в социальную сеть фото и видео из Instagram, материалы попадут в закрытый альбом.

Приложение Instagram Manager позволяет перенести в соцсеть все фото и видео из Instagram в несколько кликов, сообщили в компании.

Также в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram.

Напомним, доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ. С окончанием работы популярного мессенджера россияне столкнулись в указанный день после полуночи. При этом некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку чуть раньше обозначенного срока. По данным сервиса Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня 13 марта, но массово жалобы начали поступать после 19:00 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по статистике за 2021 год звезды могут потерять миллионы из-за блокировки Instagram. Так, прежде всего, нововведение может отразиться на певице Ольге Бузовой. За прошлый год ее доход от социальной сети составил 55,3 млн рублей.

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