«ВКонтакте» запустила приложение, позволяющее перенести в соцсеть фото из Instagram

Соцсеть «Вконтакте» запустила приложение, которое позволяет перенести в социальную сеть фото и видео из Instagram, материалы попадут в закрытый альбом.

Приложение Instagram Manager позволяет перенести в соцсеть все фото и видео из Instagram в несколько кликов, сообщили в компании.

Также в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram.

Напомним, доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ. С окончанием работы популярного мессенджера россияне столкнулись в указанный день после полуночи. При этом некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку чуть раньше обозначенного срока. По данным сервиса Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня 13 марта, но массово жалобы начали поступать после 19:00 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по статистике за 2021 год звезды могут потерять миллионы из-за блокировки Instagram. Так, прежде всего, нововведение может отразиться на певице Ольге Бузовой. За прошлый год ее доход от социальной сети составил 55,3 млн рублей.