На 1000 рублей больше: в счетах на оплату услуг ЖКХ грядут изменения

Удорожание затронет не всех россиян, а лишь тех, кто оплачивает общедомовые нужды. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Удорожание затронет не всех россиян, а лишь тех, кто оплачивает общедомовые нужды. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян ждет удорожание коммунальных услуг. Осенью потребители увидят новые суммы в квитанциях – по одной из строчек придется платить на 1000 рублей больше.

Изменения вступят в силу в сентябре этого года, а обновленные квитанции на оплату можно будет увидеть в октябре. Отмечается, что удорожание затронет не всех россиян, а лишь тех, кто оплачивает общедомовые нужды, пишет PensNews.

Причиной нововведений станет новый порядок определения платы за общедомовые нужды. Он утвержден Жилищным кодексом Российской Федерации. Теперь показатель строки ОДН будет исчислять по-новому. Старый порядок предполагал фиксированный норматив, а с сентября счет начнет выставляться по факту использования ресурсов.

Председатель профильного комитета Государственной думы Сергей Пахомов пояснил, как на практике работает это изменение. Если за год жильцы заплатили 110000 рублей, а на самом деле на обслуживание дома израсходовано 120000, потребуется восполнить недостающую сумму из средств потребителей. Разницу между суммами равномерно распределят между всеми, кто живет в доме.

Специалисты полагают, что примерная разница составит тысячу рублей на квартиру за год. Дополнительная плата для россиян может составить по одной тысяче рублей с квартиры. По словам специалистов, шансов на то, что стоимость услуг после нововведения снизится, практически нет.

Отмечается, что УК будут стремиться внести в показатель ОДН всевозможные расходы и поэтому повышение счетов станет неизбежным. При этом эксперты считают маловероятным удешевление этих услуг.

Показатель ОДН может включать обслуживание лифтов, домофонов, антенных усилителей, отопление подъездов и прочие услуги, которые должна оказывать управляющая компания.