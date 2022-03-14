В Северной столице могут ввести «тихий час» для ремонтных работ

В Северной столице могут ввести &#171;тихий час&#187; для ремонтных работ
В Северной столице могут ввести "тихий час" для ремонтных работ. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге могут ввести «тихий час» для проведения строительства и ремонта.

Депутаты рассмотрели законопроект о введении «тихого часа» для рабочих на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в Петербурге. Аналогичное правило уже действует в в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также в некоторых других регионах. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Управление по информации и общественным связям Аппарата ЗакСа.

Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» внёс депутат городского парламента Дмитрий Павлов. «Тихий час» предлагается установить с 13.00 до 15.00 при проведении ремонтных работ в жилых домах.

При этом члены комиссии отметили сложности в правоприменительной практике законопроекта. Примут закон в первом чтении или нет, будет зависеть от депутатов ЗакСа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге полиция будет контролировать соблюдение «закона о тишине». Раньше этим занимались сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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