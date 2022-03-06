Полицейские Петербурга получили право контролировать «закон о тишине»

Полицейские Петербурга получили право контролировать &#171;закон о тишине&#187;
Полицейские Петербурга получили право контролировать "закон о тишине". Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге полиция теперь будет контролировать соблюдение «закона о тишине». Раньше этим занимались сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Администрация Северной столицы передала полномочия контроля «закона о тишине» полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что изменения позволят эффективно и оперативно бороться с шумными соседями по дому и компаниями под окнами.

На нарушителей полицейские имеют право составить протокол. В Санкт-Петербурге за несоблюдение «закона о тишине» предусматривается штраф до 1 млн рублей для юридических лиц, должностным лицам при этом придется заплатить 50 тысяч, а физическим — 5. В общем, штраф за нарушение данного закона может достигать 1 млн рублей.

На контроль за соблюдением «закона о тишине» властями Петербурга будет выделено 22 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал закон, по которому может быть назначено уголовное наказание за распространение фейков о ВС РФ.

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Полицейские Петербурга получили право контролировать «закон о тишине»
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