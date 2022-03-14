В Комтрансе рассказали, как оплатить парковку без Apple Pay и Google Pay

Водители, использующие мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», могут выбрать удобный вариант оплаты.

Напомним, петербуржцы не могут больше пользоваться сервисами Apple Pay и Google Pa Горожанам предлагают пополнить парковочный счёт банковской карты или списать деньги с мобильного телефона

Оплата парковки также может осуществляться через личный кабинет на сайте parking.spb.ru, разъяснили в Комитете по транспорту. Также заплатить за парковку можно, отправив сообщение на номер 5303.

Кроме того, оплатить парковку можно через личный кабинет на сайте «Парковки Санкт-Петербурга», через паркомат, банкоматы или личный кабинет банка ВТБ, банкоматы и приложения банков Сбер и ПСКБ или воспользоваться Telegram-ботом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для банковских карт Visa и Mastercard станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Несмотря на это, бесконтактную оплату все будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.