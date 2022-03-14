В Госдуме предложили национализировать табачный бизнес в России

Депутат фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев заявил, что табачный бизнес в России лучше национализировать, иначе сигареты от западных партнеров могут стать «прямым оружием массового поражения».

«В такое ответственное время настал период переоценки деятельности транснациональных табачных компаний на территорию России. Зарабатывают они здесь, а все деньги отправляются в их головные штабы в Швейцарии, Штатах, Великобританию и Токио», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Ранее ряд табачных концернов объявили об уходе из России.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России захотели национализировать 59 иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка в связи с текущей политической обстановкой. Перечень составила «Общественная потребительская инициатива. В нем среди прочих оказались Apple, Microsoft, Volkswagen, IBM, IKEA, McDonald’s, Shell, Toyota, Shell, H&M, Porsche и другие.