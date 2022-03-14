Экономист заявил о необходимости срочной индексации пенсий в России

В России необходимо проиндексировать пенсионные выплаты гражданам.

С таким предложением выступил известный экономист и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин. Он пояснил, что из-за стремительно растущей инфляции покупательская способность накоплений россиян падает, сообщает URA.RU.

В нынешней экономической ситуации необходимо в срочном порядке дополнительно повысить пенсионные выплаты россиянам, считает депутат.

По словам парламентария, правительству необходимо собрать экстренное совещание и провести дополнительную индексацию пенсионных выплат с учетом текущих условий. Он отметил, что все прежние надбавки к пенсиям уже «съела» инфляция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Так, для получения прибавки потребуется собственноручно заполнить заявление, после чего принести справку, подтверждающую возможность предоставления выплаты.