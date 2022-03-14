Ревновал, избивал и обокрал: подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер в СИЗО

Тело молодой девушки обнаружили в Липецке. Труп лежал в автомобиле в чемодане.

Подозреваемого в убийстве 23-летней модели Гретты Ведлер, чье тело мужчина мог прятать в чемодане на протяжении года, отправили в следственный изолятор, передает «СтарХит».

Всего несколько дней назад был найден труп модели Гретты Ведлер. Бездыханное тело лежало в чемодане на протяжении года. Подозреваемым в этом жутком преступлении стал возлюбленный девушки.

Блондинка пропала со всех радаров чуть более года назад. При этом девушка могла отвечать на сообщения знакомых, однако связаться по звонку ни под каким предлогом не соглашалась. Как-то Ведлер написала знакомому, что отправилась на Бали и решила там задержаться.

Никому из близких и в голову не могло прийти, что модель давно уже мертва. Выяснилось, что Гретта стала жертвой жестокого убийства, которое могло произойти в одном из столичных отелей. Тело девушки поместили в чемодан.

По всей видимости, считают журналисты, вместо девушки общался в социальных сетях сам злоумышленник. Отмечается, что главным подозреваемым в трагедии стал возлюбленный Ведлер, который сознался в содеянном и был арестован.

В понедельник, 14 марта, Пресненский суд избрал гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая. В течение двух месяцев фигурант будет находиться в изоляторе до предъявления обвинения.

Близкие и знакомые блондинки вспоминают, что подруга частенько упоминала о домашнем насилие со стороны любимого. Мужчина не мог вынести ревности, он бил девушку. Кроме того, незадолго до трагедии возлюбленный и вовсе обокрал модель. Он прихватил с собой ее 150 тысяч рублей.

Друзья погибшей рассказывают, что судьбой несчастной даже не интересовались. Так, ее мать узнала о том, что дочь пропала только спустя несколько месяцев.

Вскоре об исчезновении Гретты стало известно и отцу девушки. Он отправлялся в столицу, чтобы разыскать ее.

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