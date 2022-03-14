Россия на пороге эпохи благоденствия: ошеломительные предсказания Вольфа Мессинга на 2022 год начали сбываться

Советский провидец Вольф Мессинг спрогнозировал будущее России.

Стало известно об ошеломительных предсказаниях провидца на 2022 год. Удивительно, но многое из того, что он говорил уже начинает сбываться.

Известно, что Вольф Мессинг предсказал будущее России в XXI веке. Сам он жил в прошлом столетии и являлся психологом, гипнотизером и вместе с тем предсказателем. Его дар уважал даже «вождь народов» Иосиф Сталин. При этом Адольф Гитлер провидца просто ненавидел.

Мессинг родился в Польше, однако в возрасте 40 лет решил сбежать в СССР. Согласно легенде, уехать в Россию ему пришлось после того, как он со сцены объявил всем, что Гитлер погибнет, при наступлении на Восток. Провидца тут же схватили, однако каким-то магическим образом он покинул тюрьму. Вольф Мессинг был безумно популярным в СССР. На его выступлениях был аншлаг. Предсказатель читал мысли своих зрителей, а также рассказывал им, что их ждет в будущем.

Явных прогнозов на 2022 год психолог не делал, зато говорил о первой половине XXI века. Так вот, предсказания начинают сбываться.

Гипнотизер говорил о небольшом конфликте, на фоне которого разразится мировой кризис. Все это приведет к разрухе на всем земном шаре.

Также, Мессинг предрекал, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге потеряют власть и влияние. Их отодвинут на второй план. Это произойдет к середине столетия. К мнению государства, как считал провидец, никто больше не будет прислушиваться.

Что касается нашей страны, то Россию ожидает серьезная встряска. Мессинг говорил об экономических и политических негативных переменах. Однако, как только все закончится, страна встанет на новые рельсы, и начнется эпоха благоденствия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предсказания болгарской провидицы продолжают сбываться. Ванга заявляла, возможно, имея в виду коронавиврус, что болезнь пришла «из ниоткуда» и уйти должна точно таким же образом. Болгарка, имеющая дар предсказания, смогла дать несколько прогнозов человечеству на 2022 год. Незадолго она уже успела поведать об угрозе нового вируса для людей и нехватке питьевой воды.