Петербуржца задержали за изнасилование 14-летней школьницы

В Петербурге полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 16:45 в полицию обратился 40-летний отец пострадавшей. Он сообщил, что в ночь на 13 марта его 14-летняя дочь была изнасилована в квартире на улице Партизана Германа. Со слов отца, это сделал 27-летний мужчина, проживающий в этой квартире.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали рядом с его домом. Мужчину доставили в полицию, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информацию о произошедшем передали в Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что найденный в квартире на Тухачевского ребенок умер за неделю до пожара.