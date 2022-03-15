Петербургская таможня не пропустила в Белоруссию жидкокристаллические панели

Шушарский таможенный пост Петербургской таможни не дал разрешения на вывоз в Белоруссию технологического оборудования.

Об этом стало известно во вторник, 15 марта. Речь идет о 300 жидкокристаллических панелях, которые были заявлены участником внешнеэкономической деятельности под таможенную процедуру таможенного транзита. Однако разрешения на вывоз их из России не нашлось.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, товар стоимостью более 140 тыс. долларов остался на таможенном складе города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следственные органы ГСУ СК России по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника Балтийской таможни. За октябрь и ноябрь фигурант получил от одного «клиента» 22 тыс. рублей. При следующей попытке получения взятки на сумму 15 тыс. рублей мужчину задержали.