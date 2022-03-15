Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге

Немецкий производитель бытовой техники Bosch планирует временно прекратить выпуск продукции в Санкт-Петербурге.

Соответствующие планы раскрыли в российском представительстве компании. Представители Bosch объяснили, что компании необходимо соблюдать требования Европейского союза, который ввел в отношении России санкции.

Как сообщил «Интерфакс», Bosch приходится остановить работу из-за прекращения поставок материалов из Европы. Ожидается, что производство встанет сразу после того, как закончатся существующие запасы материалов.

При этом сервисный центр бытовых приборов продолжит работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.