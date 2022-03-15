Как позаботиться о безопасности карт, привязанных к Wildberries

Вчера многие пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с «обнулением» личных кабинетов. Это послужило поводом для беспокойства россиян, так как к большинству профилей привязаны банковские карты, сообщает «Царьград».

Причиной стал сбой в работе приложения и сайта торговой площадки, затронувший все регионы страны. Дмитрий Кузнецов, специалист по цифровой безопасности, рассказал гражданам России о способах защиты пластика.

Эксперт считает, что необходимость переводить средства с привязанных карт на другие отсутствует. Достаточно предпринять простые меры, которые позволят защитить средства на балансе используемых на «Вайлдберисе» карт.

Большинство покупателей совершают покупки именно через приложение, а не сайт маркеплейса. Также почти каждый россиянин устанавливал на смартфон приложение Сбербанка. Если к личному кабинету привязана именно его карта, то нужно войти в «Сбербанк Онлайн» и выбрать пункт «Лимиты и ограничения». Далее вниманию пользователя будет представлен список карт.

Нужно нажать на ту, что используется для списаний сервисом «Валдбериз». После этого появится строка «Покупки в интернете». После этого клиенту платформы будет предложено выбрать один из вариантов – просто покупки в интернете и без подтверждения кодом смс. Следует снять второй маркер и принять действие.

Совершив такие несложные действия, можно максимально обезопасить средства от посягательств мошенников. Если опасения за сохранность средств все равно остаются, то снимите оба флажка. Но тогда при любой покупке онлайн нужно будет заходить в «Сбербанк Онлайн», и кликать по первому из двух маркеров.

Ранее сообщалось, что 14 марта в работе крупной виртуальной платформы для интернет-покупок «Вайлдберриз» произошел массовый сбой. В личных кабинетах исчезли имена их владельцев. Также некоторые пользователи сети сообщили, что лишились скидок, списков избранного и даже кодов получения текущих доставок.

При этом при попытке отключить привязанные карты пользователи столкнулись с проблемами. Если раньше для этого нужно было просто нажать на крестик, то сейчас данные операции не доступны.