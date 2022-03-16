В России задумались о введении госрегулирования на бензин

Комитет Государственной Думы по промышленности и торговли внес предложение ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель.

По словам главы Комитета Госдумы по промышленной политике Владимира Гутенева, запрос о введении госрегулирования цен на бензин и дизель в настоящий момент направлен в правительство. Об этом пишут «Известия». В случае, если документ будет одобрен, обсуждаемые нормы будут внесены в законопроект «О внесении изменений в ст. 15 закона РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ», который уже принят в первом чтении. Издание направило запрос в правительство, где рекомендовали обратиться в Минэнерго. От Минэнерго комментария пока не поступало.

Согласно предложению, во время действия западных санкций кабмин может установить предельные оптовые и розничные цены на топливо, так как они зависимы с себестоимостью социально значимых товаров и продуктов. Отмечается, что новая инициатива может помочь избежать спекуляций, а также искусственно созданного ажиотажа. Кроме того, таким образом можно предотвратить резкие перепады цен на топливо.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что у правительства России существуют механизмы, которые позволят регулировать цены, например, увеличение доли продаж на бирже и демпфер. Прямое ограничение, которое предложила Государственная Дума, можно осуществить, но только выше себестоимости в связи с тем, что 70% оптовой цены — это налоги. Если будет введено принудительное ценообразование, то, соответственно, придется снижать и налоговую нагрузку, подчеркнул Фролов.

В тоже время другой специалист, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша предположил, что на сегодняшний день предпосылок для подорожания бензина и дизеля нет, именно поэтому трудно понять, правда ли так необходимо вводить меры государственного регулирования. Эксперт заметил, что такие решения могут привести за собой разрушение сложившихся механизмов сдерживания цен, а также может наблюдаться отток инвесторов, дальше, как следствие, может прийти дефицит на фоне потери бизнесом прибыли.

Еще 11 марта стало известно, что в России заметили снижение цен на бензин. По большей части такое изменение произошло на заправках, которые принадлежат независимым сетям. Как правило, такие сети приобретают топливо на бирже через трейдеров или напрямую.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал поделился своим мнением по поводу будущих цен на бензин в России. При оценке настоящей ситуации со снижением розничной стоимостью бензина эксперт подчеркнул: маловероятно, что снижение цены носит массовый или долгосрочный характер.