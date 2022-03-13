Эксперт рассказал, что в скором времени может ждать цены на бензин в России

Эксперт рассказал, что в скором времени может ждать цены на бензин в России. Фото: Pixabay

Эксперт рассказал, что в скором времени может ждать цены на бензин в России. Фото: Pixabay

В Российской Федерации снижение стоимость бензина в рознице маловероятно будет продолжительным. По мнению эксперта, его максимальный потенциал — это 3 либо 4 рубля за литр, после этого все снова сравняется ростом.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал рассказал, что произойдет с ценами на бензин в России уже в ближайшее время. Специалист отметил, что биржевые цена на топливо в стране сильно снизились в последний февральский день, и в результате за все время бензин стал дешевле практически на четверть. Об этом Сигал поговорил с РИА Новости.

Вслед за тем, что бензин стал дешевле, со временем начали опускаться цены на АЗС. Такое изменение уже затронуло некоторые районы России, например, как информируют СМИ, уменьшение цен можно заметить в Нижегородской, Иркутской области, Приморском крае, и в таких городах, как Сыктывкар и Салехард.

Сигал заявил, что снижение цен на бензин сейчас связано с событиями на международной арене, однако есть сдерживающий фактор их дальнейшего падения, и он же фактор грядущего роста — это не такой давний рост ключевой ставки до 20% Банка России.

На этом фоне при оценке настоящей ситуации со снижением розничной стоимостью бензина эксперт подчеркнул: маловероятно, что снижение цены носит массовый или долгосрочный характер.

«Ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернётся откатом роста», — заявил Сигал.

Специалист заметил, что законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС будут заменены апрельскими, которые будут дороже в связи с масштабным повышением ключевой ставки ЦБ.

Если оценивать долгосрочные перспективы, то в случае, если ситуация в ближайшее время не поддастся изменениям и эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов продолжит действовать, можно ожидать более фундаментальных изменений, считает Сигал. Он подчеркнул, что крупные поставщики России и Белоруссии будут вынуждены пересматривать направление деятельности, изменив действующие иностранные контракты на партнёрство с «дружественными» странами и отечественными закупщиками. Вероятно, предположил эксперт, такой исход событий в конечном итоге отчасти поменяет всю систему оценки стоимости бензина, которая сейчас привязана к мировой бирже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 марта стоимость нефти достигла максимального уровня с 2008 года, — ее цена достигла практически $140 за баррель.