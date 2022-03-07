Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель

Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель
Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель. Фото: pixabay

В понедельник, 7 марта, стоимость нефти достигла максимального уровня с 2008 года. Цена достигла практически $140 за баррель.

Подорожание нефти случилось после сообщения о возможном введении США запрета на ее импорт из России. Об этом пишет «Интерфакс».

На фоне озвученных заявлений фьючерсы на нефть Brent выросли в начале торгов в понедельник, 7 марта, на 18%. В один из моментов стоимость превысила139 долларов за баррель. На 7:30 по московскому времени цена контрактов составляет около 129 долларов за баррель. При этом максимум фиксировался в 2008 году, когда значение установилось в районе 143$.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC, США вместе с союзниками в Европе «активно обсуждают» возможность отказа от импорта российской нефти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что палата представителей США хочет рассмотреть возможность запретить импорт нефти и энергоресурсов из Российской Федерации в Штаты.

нефть рекорд Россия США цена


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель
В Гатчинском районе полыхал автомобиль без номеров
Доктор Вассерман: онемение ног может говорить о раке мозга у человека
Санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу вводит Новая Зеландия
Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 39% по итогам двух месяцев
Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе и депрессии
Минфин создал подкомиссию, которая будет контролировать осуществление ...
Япония боится закрывать небо для России из-за импорта товаров