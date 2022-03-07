Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель

Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель. Фото: pixabay

Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель. Фото: pixabay

В понедельник, 7 марта, стоимость нефти достигла максимального уровня с 2008 года. Цена достигла практически $140 за баррель.

Подорожание нефти случилось после сообщения о возможном введении США запрета на ее импорт из России. Об этом пишет «Интерфакс».

На фоне озвученных заявлений фьючерсы на нефть Brent выросли в начале торгов в понедельник, 7 марта, на 18%. В один из моментов стоимость превысила139 долларов за баррель. На 7:30 по московскому времени цена контрактов составляет около 129 долларов за баррель. При этом максимум фиксировался в 2008 году, когда значение установилось в районе 143$.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC, США вместе с союзниками в Европе «активно обсуждают» возможность отказа от импорта российской нефти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что палата представителей США хочет рассмотреть возможность запретить импорт нефти и энергоресурсов из Российской Федерации в Штаты.