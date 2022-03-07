В США планируют рассмотреть возможность запрета импорта нефти из России

В США планируют рассмотреть возможность запрета импорта нефти из России
В США планируют рассмотреть возможность запрета импорта нефти из России. Фото: Pixabay

Палата представителей США хочет рассмотреть возможность запретить импорт нефти и энергоресурсов из России в Штаты.

США могут запретить импорт нефти из России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера палаты Ненси Пелоси.

Пелоси заявила, что сейчас изучается возможность предложить строгое законодательство, которое бы еще больше изолировало Россию от экономики мира.

Спикер подчеркнула, что новый законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, а также аннулирует «нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией». При этом она заметила, что это станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию.

По словам Пелоси, законодатели могут наделить исполнительную власть правом повышать тарифы на статьи российского импорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Южная Корея добилась исключения своих производителей из правила прямого иностранного продукта (FDPR) США.

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