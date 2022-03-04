Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США

Южная Корея хочет исключить своих производителей из санкций против России. Фото: Pixabay

Южная Корея хочет исключить своих производителей из санкций против России. Фото: Pixabay

Южная Корея добилась исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR) США.

«Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», — говорится в сообщении.

Это означает, что южнокорейские экспортеры снова столкнутся с ограничениями на поставки в РФ, но разрешение на поставки теперь будет выдавать правительство Южной Кореи, а не Соединенных Штатов.

Санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.