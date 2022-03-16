Минимум по 8000 рублей от ПФР: когда россиянам зачислят деньги на карту

На пособие могут рассчитывать либо неработающий родитель, либо родственник, ухаживающий за ребенком, либо опекун. Фото: pixabay

На пособие могут рассчитывать либо неработающий родитель, либо родственник, ухаживающий за ребенком, либо опекун. Фото: pixabay

Пенсионный фонд РФ уже в этом месяце начнет зачислять многим россиянам денежные выплаты. Минимальный размер выплаты составит около 8000 рублей.

Это пособие, которое выплачивается для ухода за ребенком в возрасте до полутора лет. Работающие граждане получают эту выплату от работодателя, а неработающим средства зачисляет ПФР.

На пособие могут рассчитывать либо неработающий родитель, либо родственник, ухаживающий за ребенком, либо опекун. Важно, чтобы у получателя такой выплаты не было официального места работы и пособия по безработице.

Если мать ребенка была уволена во время декрета или отпуска по уходу за ребенком, то ей будут ежемесячно выплачивать по 40% от ее среднего дохода. К примеру, в Тверской области максимум составляет 15 355 рублей. В других случаях будет пособие будет выплачиваться в минимальном размере — 7 678 рублей.

Те, кто впервые оформляет пособие, получат деньги в течение пяти рабочих дней после подтверждения данных в ПФР. Затем средства будут зачислять ежемесячно с 1 по 25 число.

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