Россиянам с картой «Мир» поступит по 5000 рублей с 17 марта

Чтобы получить деньги, нужно забронировать и оплатить проживание в отеле. Фото: pixabay

Чтобы получить деньги, нужно забронировать и оплатить проживание в отеле. Фото: pixabay

Многие российские граждане уже с 17 марта смогут получить денежную выплату от государства. Деньги можно будет получить только на банковскую карту «Мир».

Это выплата, которую можно получить за путешествия по России. С 15 марта в стране стартовал очередной этап программы туристического кешбэка, при котором компенсируется часть расходов на отдых.

Чтобы получить деньги, нужно забронировать и оплатить проживание в отеле. Сделать это можно до 1 мая включительно, а сама поездка должна состояться до 1 июля.

При этом оплачивать жилье нужно по банковской карте «Мир», куда впоследствии и придет кешбэк. Деньги зачисляют в срок до пяти дней после оплаты, но чаще всего это происходит через два-три дня. То есть тем, кто забронировал жилье 15 марта, средства должны прийти уже после 17 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионный фонд РФ уже в этом месяце начнет зачислять многим россиянам денежные выплаты.