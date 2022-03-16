Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 16 марта

Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 16 марта
Утренние пробки составили 6 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

Петербургские дороги утром 16 марта сковали шестибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка наблюдается на Октябрьской и Малоохтинской набережных в сторону моста Александра Невского — затор растянулся до улицы Крыленко. Также длинная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Дворцовой набережной, набережной Обводного канала.

Бордовым выделены участки Московского и Витебского проспектов, Кубинской улицы, проспекта Стачек, проспекта Маршала Жукова, Советского проспекта.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Светлановской площади, у метро «Черная речка», на Гражданском проспекте, улице Савушкина, Парашютной улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 16 марта отменили 43 рейса.

новости СПб пробки час пик


 

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