В аэропорту Пулково 16 марта отменили 43 рейса

В среду, 16 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 43 авиарейса.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в Уфу, Оренбург, Москву, Белгород, Шарм-эль-Шейх, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Вену, Дубай, Анапу, Стамбул, Кишинев, Геленджик, Худжанд, Ростов-на-Дону, Ереван, Курск, Берлин, Калугу, Самару, Нур-Султан, Мурманск, Лондон, Норильск, Наманган, Ургенч,

Также есть задержанный рейс. Так, вылет самолета до Йошкар-Олы, запланированный на 11:45, перенесли на 16:15.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта.