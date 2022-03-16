Россияне считают, что копить на старость нужно смолоду: данные опроса

В целом, необходимость копить на пенсию с молодости видят только 64 процента граждан старше 40 лет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В целом, необходимость копить на пенсию с молодости видят только 64 процента граждан старше 40 лет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Многие жители Российской Федерации считают, что обеспечить достойную старость можно только начав откладывать деньги с молодости. Данные социологического опроса опубликовало РИА «Новости».

Исследования проводил негосударственный пенсионный фонд «Открытие» в конце 2021 года, в нем участвовало более тысячи респондентов. Третья часть опрошенных россиян сошлась во мнении, что в идеале начинать копить деньги нужно с 20-25 лет. Только так можно будет создать комфортные условия для выхода на пенсию.

Очевидно, что для этого придется урезать текущие расходы в ущерб своим потребностям. Однако если ничего не предпринимать, то по достижении пенсионного возраста обеспечить себе достойный уровень жизни не удастся. Еще порядка 15 процентов участников опроса поделились предположением, что делать первые сбережения нужно в 30-35 лет.

В исследовании участвовали респонденты разных возрастов. Примечательно, что чем младше их возраст, тем более ранний срок для старта накоплений они называют.

В целом необходимость копить на пенсию с молодости видят только 64 процента граждан старше 40 лет. Более молодые россияне настроены не так оптимистично – 71 процент из них высказался за то, что нужно начать делать сбережения как можно раньше.

85 процентов собираются обзавестись побочными источниками дохода. Более половины собираются продолжить подрабатывать, треть собирается задействовать накопленные деньги, а чуть менее четверти граждан рассчитывают на инвестиции и депозиты.

22 процента хотят сдавать жилье, 15 – надеются на финансовую поддержку родственников, 0,3 процента собирается получать продукты от частного хозяйства. 8 процентов вообще не хотят ничего откладывать, надеясь на подработки, депозиты, родственников и так далее.

Ранее сообщалось, что в этом году будут проводиться внеплановые индексации выплат неработающих пенсионеров. Предположительно, ближайшее повышение произойдет уже в апреле. Это стало возможным благодаря распоряжению главы государства Владимира Путина, согласно которому пенсии и другие социальные выплаты могут увеличиваться отдельными распоряжениями.