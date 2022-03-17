Мошенники придумали новый способ поживиться деньгами с карт россиян

Мошенники придумали новый способ поживиться деньгами с карт россиян
Как сообщает Роскачество, мошенники слили в Даркнет информацию о картах россиян. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Преступники придумали очередную уловку по выуживанию денег из карманов россиян. В ход пошли фейковые сайты, которые якобы позволяют узнать, попали ли личные данные владельца пластика в Даркнет.

Как сообщает Роскачество, мошенники слили в Даркнет информацию о картах россиян. Оказались доступны личные данные более 100 тысяч человек. После этого во всемирной сети появились ресурсы, которые якобы служат благой цели.

Посетителям этих сайтов предлагалось написать данные пластика, чтобы узнать, нет ли их в числе скомпрометированных.

Разумеется, выполнив предложенные действия, человек передавал эти данные мошеннику. Как рассказал тестировщик электронных продуктов Сергей Кузьменко, глобальной базы «засветившихся» карточек нет. Подобные ресурсы создают аферисты, пытающиеся получить доступ к деньгам их владельцев.

Кузьменко напомнил о том, что конфиденциальной информацией ни в коем случае нельзя делиться на сомнительных ресурсах.

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