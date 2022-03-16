«АвтоВАЗ» отправит своих сотрудников в вынужденный отпуск

«АвтоВАЗ» отправит своих сотрудников в вынужденный отпуск
Сотрудники "АвтоВАЗ" отправятся в вынужденный отпуск. Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ принял решение о досрочном объявлении корпоративного отпуска.

Сотрудники автомобилестроительной компании отдохнут с 4 по 24 апреля. Соответствующее решение было принято в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.

Как сообщил ТАСС, компания рассчитывает, что такой шаг поможет накопить нужный запас компонентов для более стабильной работы заводов в Тольятти и Ижевске.

При этом в отпуск идут не все. Продолжат работу сотрудники подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 марта «АвтоВАЗ» приостанавил сборку автомобилей из-за дефицита электроники.

Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Так, BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию.

Дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

автоваз кризис Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач перечислил отличительные симптомы стелс-омикрона
Песков заявил, что Путин работает с утра до ночи
Петербургский школьник проткнул глаз саблей на соревнованиях по фехтованию
В Петербурге количество убийств снизилось за год на 10%
Один человек погиб при пожаре в четырехкомнатной квартире на Тамбасова
Wildberries приступил к внутреннему расследованию после сбоя в работе
«АвтоВАЗ» отправит своих сотрудников в вынужденный отпуск
В Госдуму внесли проект об амнистии для совершивших экономические преступления