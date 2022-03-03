«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита электроники

«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита электроники
«АвтоВАЗ» снова поднял цены на свои автомобили .Фото: АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.

«5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — заявили в компании.

Числа с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка, сообщает РИА «Новости».

При этом работники могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря текущего года.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о возможном уходе иностранных автомобильных брендов с рынка России. Эксперт допускает в потерю отечественным автомобильным рынком ведущих мировых концернов в ближайшее время. Он отметил, что это может произойти в случае введения самых жестких санкций в отношении России. По этой причине крупные компании могут прекратить вести свой бизнес в России, сообщает avtonovostidnya.ru. С проблемами может столкнуться и российский завод «АвтоВАЗ», так как в производстве автомобилей используется часть иностранных запчастей. По словам эксперта, для многих иностранных брендов Россия не является основным рынком. Поэтому есть вероятность, что некоторые производители могут свернуть не только производство на территории России, но и автомобильные поставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

Ася Воронова, Gazeta.SPb
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