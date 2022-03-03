«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита электроники

«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов.

«5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — заявили в компании.

Числа с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка, сообщает РИА «Новости».

При этом работники могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря текущего года.

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