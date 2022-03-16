В Петербурге количество убийств снизилось за год на 10%

Количество убийств снизилось на 10%, разбоев — на 16%, краж — на 3%. Фото: Pixabay

Количество убийств снизилось на 10%, разбоев — на 16%, краж — на 3%. Фото: Pixabay

Петербург стал одним из наименее криминогенных городов по итогам 2021 года. Об этом заявил начальник ГУ МВД по городу и области Роман Плугин.

Так, на 100 тыс. человек приходится порядка 1,1 тыс. преступлений — этот показатель на 15% меньше, чем в среднем по стране.

Как рассказал Плугин, число грабежей снизилось на 21%, разбоев — на 16%, убийств — на 10%.Каждое пятое преступление на улице связано с незаконным оборотом наркотиков, каждое восьмое — с ДТП.

Кроме того, на улицах городов повысился уровень безопасности, подытожил генерал-лейтенант полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники начали играть на стремлении людей к безопасности. Россиян предупредили о новом способе мошенничества, который в последнее время стал популярен среди киберпреступников. Речь идет о вредных программах, внедряющихся в мобильное устройство под видом обновлений. Злоумышленники предлагают своим жертвам обновить браузер. Баннер с соответствующей ссылкой появляется на экране устройства.